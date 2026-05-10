Gasperini non fa calcoli: contro il Parma giocheranno i migliori, senza pensare al derby. Per questo motivo non dovrebbe riposare Mancini, nonostante la diffida e il rischio di saltare la sfida contro la Lazio. Il centrale va verso una maglia da titolare. Il resto della formazione sembra già delineato: Soulé e Pisilli agiranno alle spalle di Malen. In mezzo al campo spazio a Manu Koné e Cristante. Intanto scalpita Dybala, tornato ad allenarsi con continuità. L’argentino dovrebbe aumentare il proprio minutaggio, ma non partire dall’inizio. Gasperini, però, è pronto a sfruttarne la qualità a gara in corso.
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forzaroma news as roma Parma-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Soulé dal 1′. Non riposa Mancini
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Parma-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Soulé dal 1′. Non riposa Mancini
Le possibili scelte di Gasperini in vista del match del Tardini
LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.
CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.
IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.
TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.
CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.
IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.
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