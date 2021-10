Il derby senza fine: all’Olimpico in Lazio-Lokomotiv l’ennesimo sfottò a Zaniolo

Prima del match di Europa League, sui maxischermi allo stadio è passato anche il video sfottò dei biancocelesti nei confronti del 22 romanista

Nicolò Zaniolo preso ancora di mira dalla Lazio. Dopo il derby di domenica e soprattutto il gesto del giocatore della Roma - costato 10.000 euro di multa - uscendo dal campo, è partita una vera e propria battaglia di sfottò da parte dei biancocelesti. L'ultimo ieri sera nella partita di Europa League che la squadra di Sarri ha vinto contro la Lokomotiv Mosca. Sui maxischermi dell'Olimpico, infatti, sono passati gli highlights 'dedicati' a Zaniolo: prima il palo colpito di testa da pochi centrimetri con relativo tap-in tentato ma fallito, poi la grande parata di Reina che gli ha negato un gol bellissimo. E come sottofondo musicale 'Oh no', canzone molto popolare sui social. Tutto questo dopo che già lunedì la Lazio aveva cominciato gli sfottò nei confronti di Zaniolo con lo stesso montaggio pubblicato sui propri canali social, oltre alla clip del ripiegamento difensivo di Pedro proprio sul giovane talento della Roma. E ovviamente il 'Ritenta, sarai più fortunato' che ha fatto infuriare i tifosi giallorossi. E intanto il derby è continuato anche con le dichiarazioni e i botta e risposta tra Mourinho, il ds della Lazio Tare e infine Sarri che ha preferito chiudere la questione.