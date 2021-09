Zaniolo multato, Anna Falchi si scusa sui social: “Non volevo danneggiarlo”

La Showgirl ha postato il video del giocatore giallorosso, sempre tramite i social dice: "Non volevo danneggiare nessuno. Facciamoci una risata"

Anna Falchi, nota tifosa laziale, era presente allo stadio per assistere al derby vinto 3-2 dai biancocelesti. A fine partita, durante i festeggiamenti degli uomini di Sarri, la nipote della showgirl di fede romanista ha immortalato i gesti di Zaniolo rivolti ai padroni di casa, poco dopo la Falchi ha pubblicato il video sui propri social. La reazione dell'esterno è finita sul tavolo del giudice sportivo che ha notificato al ragazzo una multa di 10.000 euro senza ricorrere alla squalifica. In mattinata la conduttrice ha pubblicato una Instagram story in cui ammette i motivi che l'hanno spinta a postare il tutto in rete: "Il video post derby di ieri all'Olimpico, che sta scatenando polemiche, non voleva danneggiare nessuno. Il mio intento era solamente goliardico. La mia nipotina, romanista, voleva immortalare il suo idolo Nicolò Zaniolo e per caso ha colto l'attimo. Facciamoci una risata". Chi non è per nulla divertito è proprio Zaniolo che, oltre a essere stato oggetto di insulti per tutta la partita, dovrà anche pagare un'ammenda onerosa.