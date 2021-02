I tifosi a Pallotta: “Avresti venduto Mbappé per due noccioline”. Lui risponde: “Per una sola” – FOTO

Polemica social per l’ex presidente della Roma James Pallotta. Tutto parte da un tweet di Charlie Stillitano, conduttore radiofonico e presidente esecutivo di Relevent Sports (la società che organizza l’International Champions Cup): “Quanto è speciale Mbappé?“, si chiede il presentatore, alludendo alla grande prestazione del francese contro il Barcellona. “Mi ricorda un giovane Stillitano a Princeton“, scrive Pallotta, ed è in quel momento che arrivano i commenti sarcastici dei tifosi giallorossi sulle tante operazioni in uscita della sua gestione. Uno in particolare cattura l’attenzione dell’imprenditore statunitense: “L’avresti venduto per due noccioline se fosse stato alla Roma“, commento al quale Pallotta risponde: “Per una soltanto“.

La storia tra il club e l’ex numero uno giallorosso è finita ad agosto dopo l’accordo con i Friedkin, tuttavia Pallotta si dimostra ancora “interessato” all’ambiente romanista. Di recente, sempre via Twitter, ha augurato una buona guarigione a Morgan De Sanctis in seguito al suo incidente d’auto; prima ancora si era congratulato con i calciatori per aver approvato l’idea “Missing People” e aveva fatto le condoglianze a Francesco Totti dopo la scomparsa del padre Enzo.