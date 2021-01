Il calcio abbraccia De Sanctis. La vicinanza di Pallotta: “Ti auguro pronta guarigione Morgan”

Splendido anche il post dedicato all’ex portiere dal Pescara, a cui il club abruzzese ha allegato un messaggio: “Forza Morgan, sappiamo che puoi respingere anche questa”.

In mattinata De Sanctis è stato sottoposto a operazione chirurgica, conclusa senza complicanze, nella quale è stata bloccata l’emorragia ed asportata la milza. Attualmente è cosciente e ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni resteranno sotto controllo per le prossime 24 ore, ma l’ex portiere non sarebbe in pericolo di vita.