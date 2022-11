Roma, è crisi nel Senato di Mou: da Karsdorp ad Abraham, la vecchia guardia fa flop

Numeri e prestazioni di Abraham e Karsdorp

Abraham, Karsdorp, Pellegrini e Zalewski, su tutti, finiscono sul banco degli imputati dello Special One. Un calo evidente, supportato dall’oggettività dei numeri. L’attaccante inglese ha collezionato nella stagione 2021\2022 15 presenze, totalizzando 4 gol (Salernitana, Udinese, Venezia, Torino) e 2 assist. Ad oggi con lo stesso numero di partite il suo rendimento conta solamente 3 reti (Juve, Empoli, Sassuolo) e 2 passaggi decisivi per i compagni. Le scuse ai tifosi della Roma sono arrivate in un post su Instagram scritto da Abraham a ridosso dello stop per i Mondiali: "Non è stato un inizio da favola, ma nella vita ci sono sempre alti e bassi. Meritate di più". Capitolo Karsdorp. L’olandese non ha mai giganteggiato, ma, quanto meno, la scorsa stagione aveva trovato continuità. Il terzino olandese era stato impiegato nella prima parte 1313 minuti, partendo titolare in tutte e 15 le partite e collezionando 0 gol e 1 assist (Verona). Al momento, invece, non ha infilato nessun tocco decisivo ed è a quota 9presenze (colpa anche dell’infortunio avuto al menisco e della mancata convocazione a Torino), per un totale 549 minuti in campo. Minuti che molto probabilmente resteranno invariati vista la rottura dei rapporti con Mourinho e il sempre più continuo utilizzo di Celik. Infine c'è Cristante, inamovibile per forza di cose. Mourinho si fida di lui tanto che è arrivato il rinnovo ma le ultime prestazioni sono state ben al di sotto della sufficienza.