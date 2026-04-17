Ciccio Graziani, ex attaccante della Roma, è intervenuto a margine dell'evento "Un campione per amico" commentando anche la rottura in casa giallorossa tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, in seguito alle parole del senior advisor arrivate venerdì scorso prima della gara con il Pisa. Ecco le sue parole.
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forzaroma news as roma Graziani: “Non condivido l’uscita di Ranieri, quest’anno si è visto e sentito poco”
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Graziani: “Non condivido l’uscita di Ranieri, quest’anno si è visto e sentito poco”
Le parole dell'ex giallorosso: "Lo scontro non ci voleva in questo momento. Nonostante tutte le difficoltà l'allenatore sta facendo un ottimo lavoro e basta vedere la classifica"
"Devi vivere le situazioni per dare un giudizio, ma la verità è che lo scontro non ci voleva in questo momento. Nonostante tutte le difficoltà l'allenatore sta facendo un ottimo lavoro e basta vedere la classifica. Non condivido questa uscita di Ranieri, si è visto e sentito poco tutto l'anno e ora in un momento importante della stagione se ne viene fuori con delle dichiarazioni... Bastava che si trovassero a Trigoria in un ufficio e ne parlavano tra di loro, non sarebbe successo nulla. Credo che questa situazione sia particolarmente difficile e che parte da lontano, anche se non so i motivi".
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