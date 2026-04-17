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Graziani: “Non condivido l’uscita di Ranieri, quest’anno si è visto e sentito poco”

Graziani: “Non condivido l’uscita di Ranieri, quest’anno si è visto e sentito poco” - immagine 1
Le parole dell'ex giallorosso: "Lo scontro non ci voleva in questo momento. Nonostante tutte le difficoltà l'allenatore sta facendo un ottimo lavoro e basta vedere la classifica"
Redazione

Ciccio Graziani, ex attaccante della Roma, è intervenuto a margine dell'evento "Un campione per amico" commentando anche la rottura in casa giallorossa tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, in seguito alle parole del senior advisor arrivate venerdì scorso prima della gara con il Pisa. Ecco le sue parole. 

"Devi vivere le situazioni per dare un giudizio, ma la verità è che lo scontro non ci voleva in questo momento. Nonostante tutte le difficoltà l'allenatore sta facendo un ottimo lavoro e basta vedere la classifica. Non condivido questa uscita di Ranieri, si è visto e sentito poco tutto l'anno e ora in un momento importante della stagione se ne viene fuori con delle dichiarazioni... Bastava che si trovassero a Trigoria in un ufficio e ne parlavano tra di loro, non sarebbe successo nulla. Credo che questa situazione sia particolarmente difficile e che parte da lontano, anche se non so i motivi".

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