Pierluigi Gollini e Matteo Politano, anche in una partita tesa e intensa come Napoli-Roma, hanno voluto ricordare che l'amicizia e in generale i rapporti umani vanno ben oltre i 90'. I due, compagni di squadra proprio in azzurro nella stagione 2023-24, sono stati protagonisti di un bel siparietto. Al 57' del big-match al Maradona, sul risultato di 2-0 per il Napoli, Politano ha approfittato di un errore di Wesley per presentarsi a tu per tu con Gollini nel tentativo di chiudere il match. Il numero 21 azzurro, però, non aveva fatto i conti con l'uscita efficace del portiere della Roma, che gli ha chiuso lo specchio. Dopo la parata, come rivelato da Dazn in un video pubblicato su Instagram, Gollini si è avvicinato all'amico e lo ha abbracciato, quasi a consolarlo, per poi dagli una spintarella amichevole verso il centro del campo.

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