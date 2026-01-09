Giudice Sportivo Serie A, Cristante squalificato per Roma-Sassuolo. Lecce multato

Il numero 4 giallorosso ha avuto un giallo ingenuo a Lecce e dovrà saltare la sfida di domani sera

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 19esima giornata, il turno infrasettimanale di campionato, come ormai capita spesso, piuttosto turbolento. Per la Roma è stata confermata la squalifica di Bryan Cristante per il giallo (ingenuo) di Lecce: era diffidato e salterà la partita di domani col Sassuolo. Oltre alle sanzioni, multe per Zaccagni e Maignan (entrambi 1500 euro) per aver protestato. Diversi i provvedimenti per i club, soprattutto per il Lecce: 8mila euro"per avere suoi sostenitori, nel corso della gara (contro la Roma, ndr), lanciato tre petardi, un fumogeno e tre bottigliette di plastica nel recinto di giuoco".