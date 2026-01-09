Giudice Sportivo Serie A, Cristante squalificato per Roma-Sassuolo. Lecce multato

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 19esima giornata, il turno infrasettimanale di campionato, come ormai capita spesso, piuttosto turbolento. Per la Roma è stata confermata la squalifica di Bryan Cristante per il giallo (ingenuo) di Lecce: era diffidato e salterà la partita di domani col Sassuolo. Oltre alle sanzioni, multe per Zaccagni e Maignan (entrambi 1500 euro) per aver protestato. Diversi i provvedimenti per i club, soprattutto per il Lecce: 8mila euro"per avere suoi sostenitori, nel corso della gara (contro la Roma, ndr), lanciato tre petardi, un fumogeno e tre bottigliette di plastica nel recinto di giuoco".
