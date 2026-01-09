Roma-Sassuolo, i convocati di Gasperini: out Wesley e Dovbyk. Ok Rensch e Soulé

La Roma si prepara alla sfida di domani sera contro il Sassuolo che vorrà dire molto per il cammino verso la Champions. Ma Gian Piero Gasperini dovrà fronteggiare l'ennesima emergenza: se è vero che sono rientrati Mancini ed Hermoso dalla squalifica, per lo stesso motivo non ci sarà invece Cristante. E non ha recuperato neanche Wesley dall'attacco influenzale: il brasiliano non figura infatti nell'elenco dei convocati. La lista completa:
Il tecnico giallorosso ancora in emergenza per le tante assenze tra infortuni e squalifiche
Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Mirra, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Kone, Romano, Pisilli, Bah
Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Arena, El Shaarawy
