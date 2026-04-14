In casa giallorossa restano in diffida Mancini ed El Aynaoui. Nessuno squalificato neanche per l'Atalanta, che sabato sera arriverà all'Olimpico
Celik: "Posso fare il centrale o il quinto. L'importante per me è giocare bene"
Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte al termine della trentaduesima giornata di campionato. In casa giallorossa si registra la seconda ammonizione per Celik, mentre restano in diffida Mancini (che punta al rientro sabato contro l'Atalanta) ed El Aynaoui (che, in virtù della distorsione di Pisilli, si candida per giocare dal 1' contro i bergamaschi all'Olimpico). Ammenda di 2000 euro poi per la Roma "per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco". Nessuno squalificato per la Dea di Palladino.
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