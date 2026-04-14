La Roma va oltre le polemiche e continua a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista del delicatissimo big match contro l'Atalanta, in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Gasperini può sorridere, dato che Gianluca Mancini si è allenato parzialmente in gruppo dopo la lesione all'adduttore della coscia destra rimediata contro l'Inter e punta a scendere in campo contro la Dea. Da valutare anche le condizioni di Wesley, il quale proverà a essere a disposizione fino all'ultimo ma non sarà rischiato. Più indietro, invece, Manu Koné e Paulo Dybala: il centrocampista non sarà a disposizione mentre la Joya punta alla gara col Bologna.