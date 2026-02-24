Giudice Sportivo, quarta sanzione per El Aynaoui: entra in diffida

Il marocchino entra, quindi, in diffida al pari di Wesley, Mancini e Ndicka

La Lega Serie A, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo relative all’ultima giornata di campionato. In casa Roma, da segnalare la quarta ammonizione stagionale per El Aynaoui, rimediata nel corso del secondo tempo della sfida contro la Cremonese. Il giocatore, quindi, entra in diffida al pari di Wesley, Ndicka e Mancini, tutti a rischio stop in caso di nuova ammonizione. Confermata invece la squalifica di Locatelli che non sarà a disposizione di Spalletti per la sfida di domenica contro la Roma.