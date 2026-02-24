Buffon sorpreso dalla Roma di Gasp: “Non pensavo fosse già da Champions”

Il rendimento da vertice, da piena zona Champions, che Gasperini ha impresso alla Roma nella sua prima stagione in giallorosso sta sorprendendo molti. L’impatto del tecnico è stato immediato, forse oltre le aspettative: una capacità di incidere sin da subito che in pochi immaginavano. Tra questi c’è anche Gianluigi Buffon. L’ex portiere della Juventus e attuale capo delegazione dell'Italia, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato la corsa Champions, riconoscendo i meriti del lavoro svolto a Trigoria. “A inizio stagione le prime tre che avevo in testa sono quelle che ci sono adesso. Non pensavo che la cura Gasperini attecchisse a presa diretta, credevo servisse un po’ più di tempo. La vedevo da Champions magari l’anno prossimo”, ha spiegato Buffon. Poi l’analisi sulle rivali: “La Juventus sapevo che avrebbe lottato per quel traguardo. Pensavo che il Bologna potesse fare meglio, in estate mi aveva impressionato e fino a dicembre è stato così, poi non so cosa sia successo. Le grandi, l’anno prossimo, dovranno stare attente anche a Como e Atalanta: noi non le calcolavamo”. Infine, l’elogio diretto a Gasperini: “Mi sarebbe piaciuto far parte di una sua squadra. Ho sempre visto giocatori maturi e professionali, con una forte sensazione di condivisione”.