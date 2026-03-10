La Lega Serie A tramite il proprio dito ufficiale, ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. Da segnalare in casa Roma soprattutto la quinta sanzione con conseguente squalifica di Evan Ndicka che salterà dunque la delicata trasferta di Como. Per i giallorossi ammoniti anche Cristante (sesta sanzione) e Malen (prima sanzione). Nessuna ammenda al club per il comportamento dei propri tifosi ma tra le fila di Gasperini restano in diffida Mancini ed El Aynaoui.
Giudice Sportivo, Ndicka salta il Como. Restano in diffida Mancini ed El Aynaoui
L'ivoriano salterà la trasferta contro la squadra di Fabregas. Ammoniti anche Cristante e Malen
