Nainggolan, nostalgia di Roma: il figlio in giallorosso commuove i tifosi sui social

La storia d'amore tra Radja Nainggolan e la Roma prosegue ancora oggi a distanza di anni. Sul proprio profilo Instagram, l’ex centrocampista giallorosso ha pubblicato due scatti del figlio Davì (nato ad ottobre) con indosso la maglia della Roma personalizzata con lo storico numero 4 che il papà ha indossato durante la sua esperienza nella Capitale. “Nostalgia”, ha scritto il Ninja sui social, accompagnando le foto con l’incipit del coro a lui dedicato: “Ole le, ola là...”. Sotto al post hanno commentato centinaia di tifosi che hanno mandato messaggi d'amore per il belga: "Ti vogliamo bene", scrivono in molti. "Ci manchi Radja", il sentimento invece di tanti altri. Tra loro c’è anche chi sogna un clamoroso ritorno a Trigoria: “Ma se tornassi per un anno?”. Solo una suggestione ovviamente ma quello che è certo però è che il legame tra la Roma, i suoi tifosi e l'ex numero 4 è ancora molto forte.