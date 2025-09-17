Roma-Lazio è anche Gasperini contro Sarri: due allenatori, due idee di calcio, due filosofie opposte che tornano a incrociarsi nel palcoscenico più acceso della Capitale. La loro storia parte da lontano, dal 2005, in una sera di Serie B: Crotone-Pescara 0-0, prima volta in panchina l’uno contro l’altro. Da allora sono passati quasi vent’anni e 21 incroci ufficiali. Un confronto lungo, intenso, segnato da equilibrio e tensione tattica: Sarri è in vantaggio nei precedenti con 7 vittorie contro le 6 di Gasperini, mentre il pareggio è stato il risultato più frequente, con ben 8 occasioni. Eppure, al di là dei numeri, ogni sfida tra i due ha rappresentato uno scontro tra visioni: il gioco posizionale e ragionato di Sarri contro la verticalità feroce e l’uomo su uomo di Gasperini. Ora si ritrovano sulle panchine di Roma e Lazio, pronti a scrivere il primo capitolo romano di questa rivalità. In un derby che pesa per la classifica e per la città, ma anche per la narrazione calcistica di due maestri, così diversi eppure così centrali nel calcio italiano degli ultimi anni. Stavolta non è solo una questione di punti: è una sfida di identità.
news as roma
Gasperini-Sarri, una sfida lunga 20 anni: il derby è l’ennesimo capitolo
Gasperini-Sarri, i precedenti—
Due dei tecnici più navigati della Serie A si preparano a incrociare nuovamente le armi nel nuovo capitolo della rivalità romana. Maurizio Sarri, ormai vero maestro del derby, può vantare un bilancio di tutto rispetto: 4 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta contro la Roma di Mourinho. Un ruolino di marcia che il tecnico piemontese Gasperini è determinato a ribaltare. Nei precedenti complessivi tra i due, però, è Sarri a guidare con 7 successi, contro i 6 di Gasp e ben 8 pareggi. Ventuno incontri ufficiali, cominciati quasi vent’anni fa con quel Pescara-Crotone in Serie B, che hanno visto crescere entrambi gli allenatori attraversando un lungo periodo di sfide tattiche e battaglie tecniche.
Negli ultimi anni l’equilibrio è stato la cifra predominante dei loro scontri, fatta eccezione per l’ultimo confronto diretto, quando Gasperini ha imposto la sua legge con un netto 3-1 firmato da una doppietta di De Ketelaere e un gol di Pasalic. Solo in due periodi Gasp non è riuscito a trovare la vittoria contro Sarri: quando il toscano era alla Juve e nel 2021-2022 quando sedeva sulla panchina biancoceleste. I due si conoscono a fondo e, forse, domenica - al loro ventiduesimo confronto - si sfideranno per la prima volta con qualcosa di più di un semplice risultato in palio. Non un trofeo, ma il vero dominio della stracittadina. Gasperini contro Sarri: appuntamento a domenica per un duello che promette spettacolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA