Gasperini-Sarri, una sfida lunga 20 anni: il derby è l’ennesimo capitolo

Roma-Lazio è anche Gasperini contro Sarri: due allenatori, due idee di calcio, due filosofie opposte che tornano a incrociarsi nel palcoscenico più acceso della Capitale. La loro storia parte da lontano, dal 2005, in una sera di Serie B: Crotone-Pescara 0-0, prima volta in panchina l’uno contro l’altro. Da allora sono passati quasi vent’anni e 21 incroci ufficiali. Un confronto lungo, intenso, segnato da equilibrio e tensione tattica: Sarri è in vantaggio nei precedenti con 7 vittorie contro le 6 di Gasperini, mentre il pareggio è stato il risultato più frequente, con ben 8 occasioni. Eppure, al di là dei numeri, ogni sfida tra i due ha rappresentato uno scontro tra visioni: il gioco posizionale e ragionato di Sarri contro la verticalità feroce e l’uomo su uomo di Gasperini. Ora si ritrovano sulle panchine di Roma e Lazio, pronti a scrivere il primo capitolo romano di questa rivalità. In un derby che pesa per la classifica e per la città, ma anche per la narrazione calcistica di due maestri, così diversi eppure così centrali nel calcio italiano degli ultimi anni. Stavolta non è solo una questione di punti: è una sfida di identità.