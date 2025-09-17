Konsel snobba la Lazio: “Quando il derby è in casa loro non vado allo stadio”

Le sue parole: "Svilar una sicurezza, per me è un portiere completo. È fortissimo"

Michael Konsel, ex portiere della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Te la do io Tokyo. L'austriaco ha parlato della sua avventura in giallorosso e dei derby.

Sta seguendo la Roma? “Quando posso sì, negli ultimi tempi sono stato spesso in ospedale”

Lo vedrà il derby? “Io vado solamente quando gioca la Roma in casa, a Lazio-Roma non andrò”

Le piace Svilar? “Anche l’anno scorso ha fatto un grande campionato. È una sicurezza, per me è un portiere completo. È fortissimo”.

Che ricorda dell’atmosfera del derby? “È una partita speciale per tutti, per la città, per i tifosi e per i giocatori. C’è tanta pressione. Mi piaceva giocare queste partite così importanti, per un professionista è bellissimo”

Ha dei rimpianti nel primo anno di Zeman? "Fino ad un certo punto eravamo in corsa per lo scudetto. Nella prima parte abbiamo fatto bene. Avevamo Totti, Cafu, Candela, Aldair tutti grandi giocatori. Prima di noi la Roma non andava così bene. Alcune partite erano uno spettacolo. Con Zeman giocavamo molto in avanti".