Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Lazio-Roma, arbitra Sozza: l’anno scorso la lite con Ranieri a Bergamo

news as roma

Lazio-Roma, arbitra Sozza: l’anno scorso la lite con Ranieri a Bergamo

Lazio-Roma, arbitra Sozza: l’anno scorso la lite con Ranieri a Bergamo - immagine 1
Gli assistenti saranno Baccini e Vecchi. Al Var Di Paolo
Redazione

Domenica alle 12.30 è in programma il derby della Capitale. L'arbitro del match sarà Sozza, positivi i precedenti con giallorossi: sette vittorie, tre pareggi e quattro le sconfitte. Ha arbitrato anche l'ultima stracittadina conclusa 1-1 con i gol di Romagnoli e Soulé. Sozza ha diretto anche Atalanta-Roma e a fine partita è stato protagonista di una lite con Claudio Ranieri che aveva protestato per il rigore prima concesso poi revocato dal Var (Abisso). Gli assistenti saranno Baccini e Vecchi. Al Var Di Paolo, mentre l'Avar sarà Massa.

 

Leggi anche
Ferguson, un digiuno lungo quasi un anno: ora il derby per entrare nella storia
Lazio-Roma, allerta nonostante l’orario: il precedente del 2017 e il piano sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA