Lazio-Roma, arbitra Sozza: l’anno scorso la lite con Ranieri a Bergamo

Domenica alle 12.30 è in programma il derby della Capitale. L'arbitro del match sarà Sozza, positivi i precedenti con giallorossi: sette vittorie, tre pareggi e quattro le sconfitte. Ha arbitrato anche l'ultima stracittadina conclusa 1-1 con i gol di Romagnoli e Soulé. Sozza ha diretto anche Atalanta-Roma e a fine partita è stato protagonista di una lite con Claudio Ranieri che aveva protestato per il rigore prima concesso poi revocato dal Var (Abisso). Gli assistenti saranno Baccini e Vecchi. Al Var Di Paolo, mentre l'Avar sarà Massa.