Gasperini: “Stimoli e fiducia a Roma”. De Rossi benedice la scelta. Lucca pista calda

Manca solo la firma del contratto e l'ufficialità e poi Gian Piero Gasperini sarà a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Roma . Il tecnico piemontese è atteso in settimana nella Capitale , presumibilmente dopo il matrimonio di Scamacca che sarà nel Lazio mercoledì. Per lui è pronto un triennale da 5 milioni l'anno con bonus legati alla Champions e anche allo scudetto .

Per formalizzare il tutto, il tecnico di Grugliasco dovrà risolvere il suo contratto con l'Atalanta. Oggi, attraverso l'Eco di Bergamo, ha dato il suo ultimo saluto ai tifosi bergamaschispiegando le ragioni della sua scelta: "Perché, vi chiederete, lascio l’Atalanta? Per bisogno di nuovi stimoli, per la fiducia trasmessami e per il rinnovato entusiasmo che ne deriva. Sfida difficile? Molto. Però parliamo di una grande sfida, esaltante, che mi trasmette tanta adrenalina".