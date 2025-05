Gasperini-Roma LIVE: mercoledì in città per nozze Scamacca. Poi parlerà con la società

Tutti gli aggiornamenti legati all'arrivo del tecnico piemontese

Redazione 31 maggio 2025 (modifica il 31 maggio 2025 | 17:29)

Ieri sera è arrivata la fumata bianca. Gasp-Roma: è (quasi) fatta. Il tecnico di Grugliasco ha detto "sì" ai giallorossi ed è pronto a firmare un triennale da 5 milioni a stagione (più bonus), ma prima dell'ufficialità mancano ancora alcuni dettagli tra cui la risoluzione contrattuale con i nerazzurri.

Ore 16:00 - Nei prossimi giorni, a meno di sconvolgimenti di piani mercoledì, l’allenatore dovrebbe essere presente al matrimonio di Gianluca Scamacca nel Lazio, sfruttando l’occasione anche per fermarsi nella Capitale e fare il punto operativo con la sua nuova società. Lo scrive Sky Sport.

Ore 13:50 - Il tecnico di Grugliasco ha inviato una lettera a L'Eco di Bergamo spiegando le motivazioni per cui ha deciso di lasciare l'Atalanta: "La conclusione del mio rapporto con il Club è stata unicamente decisa da me. Perché, vi chiederete, lascio l’Atalanta? Per bisogno di nuovi stimoli, per la fiducia trasmessami e per il rinnovato entusiasmo che ne deriva. Sfida difficile? Molto. Però parliamo di una grande sfida, esaltante, che mi trasmette tanta adrenalina".

Ore 12:10 - Come scrive Sky Sport, non sarà nemmeno il rapporto con l'Atalanta a fermare Gasperini: nelle prossime ore dirà definitivamente addio ai nerazzurri. Domani giornata di Roland Garros e poi la firma sul triennale con la Roma. Decisivo il rapporto con Ranieri per la scelta e la durata del contratto.

Ore 10:30 - Il contratto di Gian Piero Gasperini, un triennale da 5 milioni a stagione, include anche dei bonus speciali legati ad una eventuale qualificazione in Champions e alla vittoria dello scudetto, come riporta Fabrizio Romano.

Ore 7:42 - Come riporta Il Messaggero, l'incontro in programma ieri tra Gasp e l'Atalanta è saltato ed è previsto per la giornata di oggi. Ora manca davvero solo la risoluzione contrattuale con il club di Bergamo prima dell'ufficialità.

Ore 7:20 - Gian Piero Gasperini è atteso lunedì a Roma insieme alla proprietà americana. A Trigoria, poi, ci sarà proprio Claudio Ranieri ad accogliere il nuovo tecnico per aiutarlo nel periodo di ambientamento - lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport.