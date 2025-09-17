Gasperini pronto al derby. E a Genova diceva: “Quelli vinti li ho sempre dominati”

Il primo derby della Capitale non si scorda mai e anche per Gian Piero Gasperini sarà emozionante salire i gradini dell'Olimpico ed immergersi nell'atmosfera della stracittadina. Il tecnico, però, in tutta la sua carriera ne ha già giocati tanti: tra Genova e Milano sono 12 e il bilancio è al momento negativo. Quattro le vittoria, sei le sconfitte e due i pareggi. Un ko contro il Milan in Supercoppa Italiana, gli altri tutti in Liguria. Gasp in un'intervista di molti anni fa, però, ha parlato dei successi contro la Samp: "C’è una differenza, quelli vinti lo sono stati nettamente, spesso dominati, mentre quelli persi lo sono stati sempre di misura e anche, insomma, non proprio meritatamente da parte della Sampdoria". E i numeri danno ragione a Gasp: due vittorie per 3-0, una per 3-1 e un'altra di misura per 1-0. E la speranza è che tanti gol possano arrivare domenica nonostante le assenze di Dybala e Bailey in attacco. Ma l'ex Atalanta in Serie A si è ritrovato ad affrontare anche dei derby regionali con una percentuale di vittorie del 100%. Due contro il Brescia e uno contro il Catania da tecnico del Palermo.