Roma, nasce “Al Mio Posto”: un’iniziativa solidale per tifosi in difficoltà

La Roma lancia un progetto che unisce calcio e solidarietà, permettendo agli abbonati di coppa che non possono assistere a una partita di donare il proprio posto a tifosi in condizioni di fragilità economica. Il progetto, dal nome “Al Mio Posto”, prenderà il via in occasione della gara di Europa League contro il Lille, in programma il 2 ottobre allo Stadio Olimpico. Gli abbonati che sanno di non poter partecipare all’evento potranno comunicare la propria assenza compilando un form dedicato, disponibile sul sito del Club, entro le ore 18:00 del 22 settembre. L’obiettivo? Dare la possibilità a chi vive un momento difficile di godersi la magia di una serata europea all’Olimpico. Il Club si occuperà di segnalare i posti disponibili a parrocchie e case famiglia della propria Community, realtà quotidianamente impegnate nel supporto a persone in difficoltà.
Il progetto rappresenta un’occasione per trasformare un’assenza in un dono, per far vivere l’emozione dello stadio a chi, altrimenti, non potrebbe permettersela
Il progetto nasce su proposta di alcuni abbonati residenti all’estero, desiderosi di rendere utile il proprio abbonamento anche quando non possono essere presenti. Una proposta diventata presto realtà grazie all’ascolto e alla sensibilità del Club. “Al Mio Posto” rappresenta un’occasione per trasformare un’assenza in un dono, per far vivere l’emozione dello stadio a chi, altrimenti, non potrebbe permettersela.
