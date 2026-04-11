Gasperini e Ranieri ai ferri corti. Infortunio Pellegrini: out quattro settimane

Stanno lasciando strascichi e polemiche le dichiarazioni di Claudio Ranieri nel pre-partita di Roma-Pisa, un vero e proprio "caso" che ha reso evidenti agli occhi di tutti le tensioni dentro le mura di Trigoria. I tifosi giallorossi in queste ore si stanno schierando, soprattutto a favore di Gian Piero Gasperini. In tanti infatti criticano i tempi e le modalità con cui Sir Claudio è tornato a parlare ai microfoni delle emittenti satellitari, definendo l'intervento nel pre-partita del Senior Advisor della Roma un "autogol". "Ranieri ieri sera ha toppato alla grande, non si sta dimostrando un bravo dirigente". Un passaggio, forse l'unico oggetto di un vero e proprio botta e risposta tra Ranieri e Gasperini ieri sera, è stato il passato del tecnico di Grugliasco all'Atalanta e il suo lavoro con i giovani. "Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all'Atalanta: partire con i giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici", aveva dichiarato Sir Claudio. Gasp però ci ha tenuto a puntualizzare nel post-gara: "Sull'Atalanta sarebbe meglio non pronunciarsi perché ha fatto qualcosa di straordinario con i giovani e anche con i meno giovani, era una squadra molto competitiva".