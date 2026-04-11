Scontro Ranieri-Gasperini, i tifosi: “Autogol di Claudio”. E c’è chi cita la FIGC

Stanno lasciando strascichi e polemiche le dichiarazioni di Claudio Ranieri nel pre-partita di Roma-Pisa, un vero e proprio "caso" che ha reso evidenti agli occhi di tutti le tensioni dentro le mura di Trigoria. I tifosi giallorossi in queste ore si stanno schierando, soprattutto a favore di Gian Piero Gasperini. In tanti infatti criticano i tempi e le modalità con cui Sir Claudio è tornato a parlare ai microfoni delle emittenti satellitari, definendo l'intervento nel pre-partita del Senior Advisor della Roma un "autogol". "Ranieri ieri sera ha toppato alla grande, non si sta dimostrando un bravo dirigente", "E' stato un grande tecnico, ma non ha questo spessore e soprattutto non è un asset della Roma", "Ranieri per ego fa un uscita goffa, a parer mio deve andarsene", "Uscita inaccettabile e inopportuna", i commenti più gettonati. Un tifoso, poi, va dritto al punto: "Ranieri aveva chiesto di supportare l'allenatore passando sopra la sua antipatia. I tifosi lo fanno, lui no". Ma c'è anche chi si affida all'esperienza di Claudio: "Il bene primario è la Roma e Ranieri da uomo negativo quale è sapeva cosa avrebbero scatenato quelle dichiarazioni" o ancora "Ranieri vuole il bene della Roma, ha visto cosa ha fatto Gasp dietro le quinte a Bergamo". Qualcuno cita già la Nazionale: "Se deve andare in FIGC ci andasse subito, parole senza senso, fuori luogo in tempi e modi" oppure "Si sta preparando all'addio per andare in FIGC?". Infine, spazio anche all'amarezza: "Un altro capitolo di dissidi, colpe e frecciate continue, pubblici e non. Hanno stancato, con la Roma e non le guerre personali" e "Alla fine quelli che ci rimettono (come sempre) sono i tifosi".