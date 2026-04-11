Gasp, il problema attacco e i ‘giovani’ dell’Atalanta: le contraddizioni di Ranieri

Le dichiarazioni di Claudio Ranieri nel pre-partita di Roma-Pisa stanno avendo, come prevedibile, un eco fragoroso nell'ambiente capitolino. Non si parla di altro in radio, sui social e ai bar: Sir Claudio ha lanciato un sasso pesante nel lago romanista, non ha nascosto la mano ed è finito nel mirino di buona parte dei tifosi giallorossi. Dall'aver precisato che le decisioni sul mercato siano state condivise e prese insieme (smentendo quindi di fatto quanto era stato detto il giorno prima dal tecnico in conferenza) all'inelegante precisazione sulla scelta di Gasp come nuovo allenatore al termine della scorsa stagione, fino all'aut aut finale: un "o lui, o io" che di certo non ha fatto piacere a chi credeva che la triade Massara-Gasperini-Ranieri potesse rappresentare la Roma del futuro. Resta però un dubbio, che probabilmente non verrà mai risolto: Ranieri ha parlato da Claudio, esprimendo quindi un suo pensiero personale, o da Senior Advisor dei Friedkin, parlando dunque a nome della società giallorossa?