Gasperini e il retroscena di mercato: in estate ha bocciato Hojlund e Rowe

In questi giorni a Roma si parla quasi esclusivamente delle parole di Claudio Ranieri, criticate da molti per modalità e toni. Un attacco inaspettato verso Gasperini che nelle ultime conferenze stampa si era lamentato soprattutto degli acquisti estivi. Come riporta Nicolò Schira, il tecnico giallorosso avrebbe bocciato l'acquisto - durante la scorsa estate - sia di Rasmus Hojlund, con Massara che stava trattando col Manchester United, che quello di Jonathan Rowe, affare praticamente chiuso col Marsiglia mentre Gasperini continuava a spingere per l'arrivo di Jadon Sancho. Due piste sfumate in un reparto che fino a gennaio è stato senza dubbio il più carente della squadra e due rifiuti che - soprattutto a distanza di mesi - avrebbero fatto infuriare Ranieri dopo le ripetute critiche per il lavoro svolto in estate.