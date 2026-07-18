Forte e chiaro. Gian Piero Gasperini ha mandato un messaggio abbastanza netto al calciomercato della Roma, definendone determinati confini e caratteristiche. Mason Greenwood e Crysencio Summerville sono profili "prendibili" che possono arrivare a Trigoria? No, almeno a certe condizioni. Se l'inglese ha sparato altissimo e in Turchia ha ottenuto un ingaggio quasi senza senso, la situazione attuale per l'olandese è una parente neanche troppo lontana. Il punto è: i cartellini la Roma può permetterseli, spingendosi anche a 45 milioni. Diverso il discorso per gli ingaggi, per una questione di equilibri ("Un giocatore che arriva ora e guadagna molto più di uno che ha partecipato al terzo posto può creare problemi") e soprattutto di monte ingaggi e Fair Play Finanziario. Per cui, sfumato Greenwood, Summerville può arrivare solamente se moderasse le pretese sullo stipendio. Altrimenti: next!

Roma, 'ultimatum' a Summerville. El Mala, Endrick, Nusa e non solo: prezzi alti ma ingaggi abbordabili

Di nomi sul taccuino, presente e anche passato, lane ha messo più di qualcuno, molto meno costoso da quel punto di vista. Ad esempio, classe 2006 reduce da 13 gol in 34 partite, con 5 assist a condire. Inparlano di una richiesta da parte deldi(forte anche del rinnovo fino al 2030), una mail che asi sono visti già inviare da altri club e che non ha spaventato più di tanto iL'ingaggio, tra parte fissa e bonus, arriva aa stagione: decisamente alla portata. C'è poi Mikaprofilo moltoper prezzo (circa 40 milioni) e ingaggio chea stagione. Con un ruolino dinell'ultima stagione conE ancora una suggestione come Endrick, con il8 gol e 8 assist nella seconda parte dell'anno. È unaldove è tornato dopo l'esperienza in prestito inha un contratto fino alda circaNulla di insormontabile insomma, anche se per il cartellino verosimilmente bisognerà sudare un po' trattandosi della 'Casa Blanca'.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 31: Endrick of Brazil reacts during the international friendly match between Brazil and Panama at Maracana Stadium on May 31, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

Ma per i Friedkin è questo il tipo di giocatori da inseguire dal punto di vita finanziario. Gasperini, dal canto suo, lo ha specificato: di esterni offensivi ne vuole due. Che diventano ovviamente tre se dovesse andare via Matias Soulé, arrivato a Trigoria con "qualche chilo in più" che ha già ovviamente cominciato a smaltire. Il nome tenuto sempre in caldo è quello di Alejandro Garnacho, che costa intorno ai 35-40 milioni e ha una richiesta di stipendio al momento abbordabile, con un accordo che può arrivare sui 4 milioni di euro all'anno o giù di lì. Cifre simili per Antonio Nusa, nome che continua a fare capolino ma che in questo caso rischia di schizzare sul tema cartellino anche oltre i 50 milioni. Ora la palla passa a Summerville, che resta la priorità e l'obiettivo numero uno.