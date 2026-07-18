Il tecnico della Roma vuole due attaccanti esterni di un certo livello, ma senza concedere stipendi eccessivi: ci sono altri obiettivi e nomi in orbita dal costo importante, ma non impossibile, e ingaggi nei parametri
Gasperini avvisa su Summerville: "Giusto stabilire un certo limite per gli ingaggi"
Forte e chiaro. Gian Piero Gasperini ha mandato un messaggio abbastanza netto al calciomercato della Roma, definendone determinati confini e caratteristiche. Mason Greenwood e Crysencio Summerville sono profili "prendibili" che possono arrivare a Trigoria? No, almeno a certe condizioni. Se l'inglese ha sparato altissimo e in Turchia ha ottenuto un ingaggio quasi senza senso, la situazione attuale per l'olandese è una parente neanche troppo lontana. Il punto è: i cartellini la Roma può permetterseli, spingendosi anche a 45 milioni. Diverso il discorso per gli ingaggi, per una questione di equilibri ("Un giocatore che arriva ora e guadagna molto più di uno che ha partecipato al terzo posto può creare problemi") e soprattutto di monte ingaggi e Fair Play Finanziario. Per cui, sfumato Greenwood, Summerville può arrivare solamente se moderasse le pretese sullo stipendio. Altrimenti: next!
Roma, 'ultimatum' a Summerville. El Mala, Endrick, Nusa e non solo: prezzi alti ma ingaggi abbordabiliDi nomi sul taccuino, presente e anche passato, la Roma ne ha messo più di qualcuno, molto meno costoso da quel punto di vista. Ad esempio Said El Mala, classe 2006 reduce da 13 gol in 34 partite, con 5 assist a condire. In Germania parlano di una richiesta da parte del Colonia di 50 milioni di euro (forte anche del rinnovo fino al 2030), una mail che a Trigoria si sono visti già inviare da altri club e che non ha spaventato più di tanto i Friedkin. L'ingaggio, tra parte fissa e bonus, arriva a 1 milione di euro a stagione: decisamente alla portata. C'è poi Mika Godts, profilo molto simile per prezzo (circa 40 milioni) e ingaggio che non raggiunge il milione di euro a stagione. Con un ruolino di 17 gol e 15 assist nell'ultima stagione con l'Ajax. E ancora una suggestione come Endrick, con il Lione 8 gol e 8 assist nella seconda parte dell'anno. È un 2006, al Real Madrid dove è tornato dopo l'esperienza in prestito in Francia ha un contratto fino al 2030 da circa 2 milioni all'anno. Nulla di insormontabile insomma, anche se per il cartellino verosimilmente bisognerà sudare un po' trattandosi della 'Casa Blanca'.
Ma per i Friedkin è questo il tipo di giocatori da inseguire dal punto di vita finanziario. Gasperini, dal canto suo, lo ha specificato: di esterni offensivi ne vuole due. Che diventano ovviamente tre se dovesse andare via Matias Soulé, arrivato a Trigoria con "qualche chilo in più" che ha già ovviamente cominciato a smaltire. Il nome tenuto sempre in caldo è quello di Alejandro Garnacho, che costa intorno ai 35-40 milioni e ha una richiesta di stipendio al momento abbordabile, con un accordo che può arrivare sui 4 milioni di euro all'anno o giù di lì. Cifre simili per Antonio Nusa, nome che continua a fare capolino ma che in questo caso rischia di schizzare sul tema cartellino anche oltre i 50 milioni. Ora la palla passa a Summerville, che resta la priorità e l'obiettivo numero uno.
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