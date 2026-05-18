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Gasp da record: ha conquistato Roma

Due derby vinti al primo anno. Gian Piero Gasperini si gode un record che da queste parti non passa mica inosservato. Il tecnico di Grugliasco è il secondo allenatore a vincere i suoi primi due derby di Roma negli ultimi 50 anni tra tutti i tornei dopo Claudio Ranieri (2009-10). In generale solo altri sei ci sono riusciti nella storia del giallorossi. Le vittorie sono arrivate per 1-0 con gol di Pellegrini all'andata e ieri ovviamente con la doppietta di Mancini. Un anno esatto dopo lo striscione di contestazione, il tecnico ha conquistato tutti. Ora la piazza giallorossa è ai suoi piedi. Non più il Gasp esuberante e spesso litigioso visto a Bergamo ma un allenatore consapevole di essere arrivato in una grande piazza che vive di pressioni che possono però diventare linfa vitale se incanalate nel modo giusto. Ieri ne ha avuto l'ennesima conferma ma il più grande attestato di stima lo ha ricevuto qualche settimana fa dopo il caos post dichiarazioni di Ranieri. La città si è schierata con lui.

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