Negli ultimi 50 anni solo i due ex amici sono riusciti a battere la Lazio al primo anno
Wesley, show post derby: a pranzo con la maglia della Roma. Tifosi in delirio
Due derby vinti al primo anno. Gian Piero Gasperini si gode un record che da queste parti non passa mica inosservato. Il tecnico di Grugliasco è il secondo allenatore a vincere i suoi primi due derby di Roma negli ultimi 50 anni tra tutti i tornei dopo Claudio Ranieri (2009-10). In generale solo altri sei ci sono riusciti nella storia del giallorossi. Le vittorie sono arrivate per 1-0 con gol di Pellegrini all'andata e ieri ovviamente con la doppietta di Mancini.
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