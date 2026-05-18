Due derby vinti al primo anno. Gian Piero Gasperini si gode un record che da queste parti non passa mica inosservato. Il tecnico di Grugliasco è il secondo allenatore a vincere i suoi primi due derby di Roma negli ultimi 50 anni tra tutti i tornei dopo Claudio Ranieri (2009-10). In generale solo altri sei ci sono riusciti nella storia del giallorossi. Le vittorie sono arrivate per 1-0 con gol di Pellegrini all'andata e ieri ovviamente con la doppietta di Mancini.