Negli ultimi 50 anni solo i due ex amici sono riusciti a battere la Lazio al primo anno

Redazione
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Due derby vinti al primo anno. Gian Piero Gasperini si gode un record che da queste parti non passa mica inosservato. Il tecnico di Grugliasco è il secondo allenatore a vincere i suoi primi due derby di Roma negli ultimi 50 anni tra tutti i tornei dopo Claudio Ranieri (2009-10). In generale solo altri sei ci sono riusciti nella storia del giallorossi. Le vittorie sono arrivate per 1-0 con gol di Pellegrini all'andata e ieri ovviamente con la doppietta di Mancini.

Ranieri Gasperini AS Roma Training Session

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