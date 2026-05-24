Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro l'Hellas Verona. Queste le sue parole:

Cosa ha visto negli occhi dei suoi giocatori in questa settimana? "Anche serenità, tutto sommato, perché sono consapevoli di aver fatto un percorso importante. Aver vinto il derby è stata una grande soddisfazione. Questo è l'ultimo passo per raggiungere un obiettivo che sarebbe veramente positivo per tutti".

Come si approccia questa partita? "Vediamo come nascerà la partita in campo. Cerchiamo di mantenere sempre intatte le nostre caratteristiche che ci hanno portato a giocare questa partita all'ultimo. Dovremmo essere bravi, il Verona è una squadra che nonostante la retrocessione sta dando difficoltà a tutte le squadre che incontra. Ha fatto ottimi risultati. Sappiamo la difficoltà della gara, ma anche le nostre motivazioni".

Ha una parola che dirà alla squadra prima di scendere in campo? "In questo momento abbiamo bisogno di giocare, andare in campo e fare la partita. C'è la concentrazione giusta".