Che tra Gasperini e Mourinho i rapporti non siano più così idilliaci è sotto gli occhi di tutti. E il battibecco post Roma-Real Madrid ha riacceso una tensione che evidentemente entrambi i tecnici covano l'uno nei confronti dell'altro. Nella conferenza stampa pre Roma-Genoa Gasp è tornato ad analizzare l'amara sconfitta in Champions di mercoledì sera contro i Blancos, parlando però così della sfida contro l'ex De Rossi: "Per fortuna giochiamo domani, con diverse defezioni e contro una squadra che non ha magari i campioni dell'altra sera ma che ha sicuramente un'organizzazione superiore e una capacità di chiudere e coprire gli spazi superiore. Sarà un altro tipo di difficoltà". Un chiaro riferimento al battibecco con Mou nel post-gara all'Olimpico, quando lo Special One aveva dichiarato senza mezzi termini di aver approfittato di una "Roma morta" a causa di un'intensità difficilmente sostenibile nei 90'. Gasp a caldo non aveva condiviso l'analisi, affermando come la Roma avesse "surclassato il Real" sul piano del gioco, ed evidentemente l'analisi a freddo della super-sfida non ha fatto altro che confermare la sua visione.