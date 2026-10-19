Yaya Touré, allenatore dello Slovan Bratislava, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Roma. Queste le sue parole:

Quali sono le sue aspettative? “Sarà una partita interessante. È un avversario diverso, grande qualità con un gran allenatore d’esperienza. Daremo il massimo”.

Qui lei ha vinto la Champions. “Spero che anche domani possa essere un posto speciale. Vincere la Champions League ha una potenza emotiva notevole. Alcune cose sono cambiate ma il campo è sempre quello e l’atmosfera è la stessa. Domani non è la finale ma è una grande partita per questo club”.

Come sta Sporar? “Sporar avrà ancora un paio di giorni per recuperare, non vogliamo rischiare. Vuole sempre esserci perché è il capitano ma non possiamo rischiarlo. Ha l’influenza e non giocherà. Abbiamo anche un altro paio di giocatori fuori ma tutti gli altri sono disponibili. Gryger non è nella lista ma lui è con noi per la coesione del gruppo. Io chiedo sempre se vogliono venire per stare insieme. Fa parte dello spirito della squadra, sarà importante per noi e per i tifosi”.

Quali sono le sue aspettative? “Mi aspetto una partita difficile dopo la delusione che hanno avuto col Real. Vogliono trovare punti così come noi. Vogliamo giocare nella migliore maniera possibile e vogliamo regalare emozioni ai duemila tifosi che verranno. Ho grande rispetto per la Roma e per Gasperini. Cercheremo di vincere e può sempre succedere qualsiasi cosa, in Champions contano i dettagli”.

Su Gasperini. “Ogni mister ha la sua filosofia e lui ha tantissima esperienza, ha dato un apporto enorme all’Atalanta che ancora gioca con il suo metodo. Aveva migliorato la difesa. Il lavoro che ha fatto nel recuperare il pallone è incredibile. Per me è una sfida complicata, ma io voglio rendere le cose semplici. Giocheremo contro una squadra forte, hanno defezioni ma la Roma rimane una grandissima squadra. Anche le riserve possono farti del male. Nel calcio le cose possono succedere e cambiare non solo nelle palle inattive. La Roma è solida in difesa, ha una disciplina tattica incredibile. Ma ho fiducia nei miei giocatori e proveremo a vincere”.

Quindici anni fa lo Slovan ha eliminato la Roma in Europa League. “Noi veniamo qui con l’intenzione di vincerla e non staremo a guardare. Conosciamo bene il nostro calcio, dobbiamo fare bene. Non vogliamo ripetere gli errori fatti nelle altre due partite".

Su Ndicka. “Penso che sia un grande giocatore, mi ricordo quello che ha fatto in Germania ed ora è più forte. Se giocherà domani gli dirò di andarci piano, spero che non giocherà (ride, ndr). Saremo attenti anche a lui, la Costa D’avorio lo ama ma domani penso solo alla mia squadra”.