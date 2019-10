Mercato, Nzonzi chiude a un ritorno in Italia: “Non vado da nessuna parte. Felice al Galatasaray”

Steven Nzonzi è passato in estate al Galatasaray. La formula è quella del prestito, ma il club di Istanbul ha la possibilità di rinnovarlo o riscattare il calciatore qualora lo desideri a fine stagione. Nei giorni scorsi, però, diverse voci di mercato hanno accostato il centrocampista francese al Torino. Come riporta hurriyet.com.tr, dalla Turchia arriva la smentita del calciatore: “Sono contento qui. Sicuramente non andrò da nessuna parte. I nostri tifosi non devono credere a qualcosa che non sentono dalla mia bocca”.