Tegola in casa Frosinone. Come fa sapere il club ciociaro, infatti, Antonio Raimondo ha riportato una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra. L'infortunio era arrivato ieri nella partita contro il Torino, oggi invece l'attaccante giallazzurro ha svolto gli esami strumentali. Il numero 9 ha già iniziato l'iter riabilitativo, ma ne avrà tra i 2 e i 4 mesi. Raimondo, dunque, non prenderà parte al match contro la Roma in programma all'Olimpico il prossimo 2 gennaio. Di seguito il comunicato del Frosinone: "Frosinone Calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato ieri nella partita contro il Torino, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".