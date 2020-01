Florenzi, addio Roma: è partito da Fiumicino per Valencia – FOTO – VIDEO

Alessandro Florenzi e la Roma si dicono addio. Stavolta per davvero. Questa mattina l’ormai ex capitano dei giallorossi è salito sull’aereo che lo porterà a Valencia (partito alle 7.55 da Fiumicino), accompagnato dal suo agente Alessandro Lucci e dalla moglie Ilenia. È arrivato poco dopo le 6.30 in aeroporto con il morale tutt’altro che alle stelle, senza rilasciare dichiarazioni. Ad attenderlo in Spagna un contratto di sei mesi, che non prevede riscatto da parte degli spagnoli. Al suo arrivo previste subito le visite mediche e la firma sul contratto. Nei suoi pensieri una forte voglia di riscatto dopo le tante panchine con la Roma e la speranza di poter partecipare agli Europei da protagonista.

Ieri Florenzi ha svolto il suo ultimo allenamento a Trigoria, ha salutato i compagni con un discorso seguito da un lungo applauso e ha poi raccolto i suoi effetti personali. Tanta commozione nel lasciare la sua seconda casa e tanti amici, anche tra chi lavora dietro le quinte del Bernardini.