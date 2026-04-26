La Fiorentina è a un passo dalla salvezza. Il pareggio contro il Sassuolo ha permesso ai viola di allungare sulla Cremonese: ora il vantaggio è di +9 a quattro partite dal termine. Nella prossima sfida, la squadra di Paolo Vanoli affronterà la Roma di Gian Piero Gasperini. Il tecnico viola spera di avere Roberto Piccoli a disposizione, oggi out per un risentimento all’adduttore sinistro. “Aveva già un problema contro il Lecce. Ora spero di riaverlo contro la Roma”, ha detto Vanoli al termine del match contro il Sassuolo.