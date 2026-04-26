Gigi Di Biagio e Alessio Cerci, a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Bari, leggono il momento della Roma con la stessa chiave di lettura: fiducia e continuità attorno a Gasperini. Entrambi sottolineano come il successo contro il Bologna possa rappresentare un segnale importante per il prosieguo della stagione e per la costruzione del nuovo progetto giallorosso. Di Biagio invita alla compattezza e alla pazienza nei giudizi, evidenziando anche le difficoltà nel conoscere davvero le dinamiche interne: “Conoscendo Gasperini e i giocatori, c’è sempre stata fiducia nell’obiettivo. Fino all’ultimo bisogna lottare e lo faranno”. Sulla stessa linea Cerci, che rimarca il valore della continuità tecnica: “Gasperini ha sempre fatto un grandissimo lavoro e ha bisogno di fiducia. Sarà fondamentale anche il mercato, con giocatori adatti al suo calcio, come già visto all’Atalanta”. L’ex esterno sottolinea come la crescita passi soprattutto dalla coerenza nelle scelte e dal tempo concesso al progetto. Uno sguardo viene rivolto anche alla Nazionale. Di Biagio richiama la necessità di un progetto solido e strutturato per il calcio italiano: “Serve un percorso serio, basato su idee chiare e continuità, non interventi estemporanei”. Sulla scelta del possibile CT del futuro, Cerci si sbilancia invece su un nome preciso: “Secondo me la Nazionale dovrebbe ripartire da Antonio Conte, uno dei pochi allenatori in grado di risollevarne le sorti in questo momento difficile”.