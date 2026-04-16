La tensione a Trigoria si taglia con il coltello e tra i temi oggetto di dibattito l'ultimo è quello che riguarda il rientro di Wesley dall'infortunio. Il brasiliano è out da circa 15 giorni per una lesione al flessore, ma Gasperini spinge, da giorni, per riaverlo a disposizione per la gara di sabato contro l'Atalanta. Dall'altra parte non arriva, invece, il via libera dello staff medico che continua a predicare calma, provocando il fastidio del tecnico. Fastidio dovuto ai tanti casi non gestiti alla perfezione durante la stagione: dai rientri di Koné all'operazione di Dybala. Come riporta Gazzetta.it, il reparto sanitario è in discussione a prescindere dalla permanenza o meno di Claudio Ranieri (consigliere di buona parte dello staff). La proprietà texana è intenzionata a rivoluzionare il comparto anche su indicazione dello stesso Ahlbaumer, ortopedico della Klinik Gut di St. Moritz e punto di riferimento per i Friedkin.