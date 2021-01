Fazio a Villa Stuart per un controllo al ginocchio sinistro

Federico Fazio stamattina è passato da Villa Stuart per alcuni controlli in clinica per via del fastidio al ginocchio sinistro che gli ha dato problemi già dall’inizio dell’anno. Niente a che vedere col Parma, club che si è informato per rinforzare la sua difesa dopo lo stop della trattativa di un’altra vecchia conoscenza della Roma come Mehdi Benatia. La trattativa resta, ma non c’è ancora il via libera definitivo. Il centrale argentino non è stato convocato da Fonseca per la partita di oggi alle 15 contro lo Spezia (al pari di Juan Jesus). Non è da escludere comunque un addio in questa sessione di mercato, il Parma continuerà a provarci.