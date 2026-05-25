La Roma ha vissuto una notte trionfale raggiungendo il traguardo Champions 7 anni dopo l'ultima volta. Per un romanista che festeggia c'è, ovviamente, un laziale che non vede l'ora di lasciarsi alle spalle una stagione da incubo. È il caso del noto influencer laziale Damiano Er Faina, visibilmente provato da una serata di festa dei suoi rivali di vita. Virale il video della sua reazione al rigore di Malen con la gioia per l'errore subito trasformata in delusione dopo la ribattuta in rete. Sul canale di Controcalciotv il suo commento finale alla serata per lui disastrosa: "Che serataccia. La Roma torna in Champions dopo 7 anni. Uno degli allenatori più presuntuosi della storia va in Champions, Cesc Fabregas. Il Milan finisce sesto facendo una partita vergognosa. Sono consumato, svuotato. La stagione mi ha tolto l'anima. Ho fallito su tutto o poco ci manca. Mi serviranno 24 ore di riflessione sui miei argomenti calcistici".