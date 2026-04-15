Cassano non si smentisce mai. A intervalli più o meno regolari arriva una delle sue bordate, e anche questa volta non ha deluso le attese. L’ex Real Madrid ha espresso un parere forte, basato su un paragone decisamente ambizioso. A Viva el Futbol, trasmissione che conduce insieme a Daniele Adani e Nicola Ventola, Cassano ha dichiarato: "Nel mio prime sono più forte di Totti, Baggio e Del Piero". Subito dopo ha però chiarito di essere consapevole della portata delle sue parole, ammettendo di non aver mai realmente raggiunto quel livello: "Anche se il mio prime non l’ho mai toccato, né nella carriera né nella vita". Quindi ha spiegato il suo punto di vista: "Baggio è stato geniale, Totti il numero dieci più forte della storia del calcio italiano, Del Piero un giocatore fenomenale. Ma se io avessi raggiunto il 100% sarei stato più forte di tutti e tre. Cosa avevo più di Totti? Ero più geniale. Di Baggio? Più fisicità. Di Del Piero? Più tutto. Ha segnato più di me, ma sto parlando del mio prime: se avessi fatto come si deve, non avrei avuto rivali. I gol lasciano il tempo che trovano, io ero un’altra roba".