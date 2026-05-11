El ‘Pipa’ Benedetto rivela: “Mi sarebbe piaciuto giocare alla Roma”

"Guardo il calcio italiano? Io ho sempre simpatizzato per la Roma, molti argentini hanno giocato lì, anche Batistuta che per me è stato uno dei migliori numeri 9 del calcio argentino", queste le parole di Dario Benedetto, ex attaccante del Boca Juniors detto 'El Pipa'. Ai microfoni di ElgolditoTV, l'argentino ha rivelato anche il suo desiderio di giocare nella Roma e il suo rapporto con De Rossi ai tempi del Boca: "Molti argentini hanno giocato alla Roma così come alcuni italiani che ammiravo come Totti o De Rossi. Con De Rossi ho giocato per alcuni mesi al Boca, ho un buon rapporto con lui. La verità è che era un grande giocatore e uno di quelli che ammiravo. Mi sarebbe piaciuto molto giocare alla Roma".