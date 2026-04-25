Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni al triplice fischio della vittoria per 2-0 contro il Bologna. Queste le parole del centrocampista della Roma ai microfoni di Dazn:

Il sogno Champions va tenuto vivo. "Siamo lì vicino, è vivo il sogno. Certo è difficilissimo, la Juve è una grandissima squadra ma dobbiamo stare attaccati, il campionato riserva sempre sorpresa e non si sa mai".

Su Ranieri, ieri uscito dalla società ma ha lasciato tantissimo. "Certo, il mister è un grande allenatore e una grande figura, gli mandiamo un saluto. L'anno scorso abbiamo fatto un grande cammino, non possiamo che dargli un grande abbraccio e ringraziarlo".