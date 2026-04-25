Donyell Malen ha commentato così, ai microfoni di Dazn, la vittoria per 2-0 contro il Bologna di questa sera. Di seguito le parole dell'attaccante della Roma, che ha deciso la partita con il gol del momentaneo 1-0 e con l'assist per il raddoppio di El Aynaoui guadagnandosi il premio di MVP dell'incontro:

Complimenti per gli 11 gol in 14 partite: il record per un giocatore arrivato a gennaio è di Balotelli a 12, manca poco. "Questo è molto bello, aiutare la squadra a segnare. Penso abbiamo fatto una bella partita".

L'obiettivo non è vicinissimo, è anche un modo per convincere Koeman che puoi essere il 9 dell'Olanda? "Non penso molto a questo ora. Penso a giocare e segnare qui, quello è un grande torneo (il Mondiale, ndr)".