El Aynaoui, a Udine l’atteso rientro in campionato: ecco da quanto non giocava

I 90 minuti giocati contro il Panathinaikos hanno restituito alla Roma non un nuovo acquisto, ma quasi. El Aynaoui, al suo arrivo, aveva inizialmente faticato a trovare continuità, con un impatto discreto ma non decisivo. Col tempo, però, il giovane marocchino ha saputo conquistarsi il suo spazio, mostrando progressi importanti. Proprio nel momento migliore della sua prima parte di stagione, però, è volato in Coppa d’Africa, dove si è fatto notare a livello internazionale, attirando l’interesse di club prestigiosi come Real Madrid e Barcellona. Ora Gasperini può finalmente contare sul suo centrocampista, e vista l’assenza per infortunio di Koné, El Aynaoui sarà chiamato a partire titolare. Non si tratta di un nuovo acquisto, ma la Roma ritrova un giocatore diverso rispetto all’inizio della stagione: più maturo, più consapevole dei propri mezzi e pronto a prendere le redini del centrocampo giallorosso. La sua ambientazione nel gruppo è ormai quasi completa, e la squadra punterà molto su di lui nelle prossime partite. Il marocchino manca dal campionato da quasi due mesi: l’ultima apparizione in Serie A risale a Cagliari-Roma, match disputato il 7 dicembre e finito 1-0, dove entrò al 63’ giocando 27 minuti. Dopo questa lunga assenza, il suo ritorno in campo rappresenta una risorsa fondamentale per Gasperini, soprattutto contro un avversario fisico come l’Udinese. Stasera, dunque, la Roma avrà bisogno anche della sua capacità di dettare i tempi, di inserimenti e di energia per garantire equilibrio al reparto e dare maggiore slancio alla manovra offensiva. El Aynaoui è tornato e ora Gasp può finalmente contare su un "nuovo innesto" fino a fine stagione.