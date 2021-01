Dzeko Vs Fonseca, tifosi divisi: “Il tecnico un incapace, Edin subito fuori rosa” – FOTO

Uno in panchina e uno in tribuna. Il primo a comandare la Roma da vicino, l’altro a osservarla da lontano. Dzeko e Fonseca, il tecnico e il capitano che sono arrivati alla sfida contro lo Spezia dopo giorni difficili e di grande tensione. A commentare la situazione infuocata sono arrivati i tifosi romanisti, che su Twitter hanno fatto partire la bagarre tra i due. “Avanti Fonseca. Dzeko, come da due anni a questa parte, può andarsene a ciondolare per il campo di un’altra squadra. Se Dzeko urla, fa i capricci, 7.5m netti all’anno gli sembrano pochi, quella è la porta. Tra i due scelgo Fonseca, ma solo per trollare! Il tecnico non molla la poltrona, in pieno stile italiano. E’ un allenatore incapace e rancoroso”. Insomma, da una parte chi difende Fonseca e la possibilità per la Roma di continuare il progetto tecnico, dall’altra gli estimatori di Edin Dzeko: “Lo vado a prendere io. In bicicletta. E lo porto a Torino“. C’è chi addirittura non vuole mezze misure per il calciatore – “che venga messo subito fuori rosa” – mentre altri rimpiangono la mancata scelta di Max Allegri, ipotesi che circolava a settembre: “I tifosi erano contrari anche al solo accostare Allegri alla panchina della Roma“. In mezzo ai due schieramenti però qualcuno spera in un riappacificazione, sempre ovviamente per il bene della maglia: “Dzeko allo stadio mi sembra una buona notizia. Che tutto rientri per il bene della Roma. Conta sempre e solo lei“.