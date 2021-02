Dzeko-Fonseca, domani il faccia a faccia: si proverà a ricucire il rapporto

Probabili nuovi segnali di disgelo tra Dzeko e Fonseca. Dopo l’allenamento svolto oggi in gruppo dal bosniaco, il primo dopo la rottura, i due si incontreranno in un faccia a faccia. Come riporta ‘Sky Sport’, l’attaccante bosniaco e il tecnico portoghese si dono dati appuntamento a domani mattina, per gettare le basi per un riavvicinamento. E far registrare degli ulteriori passi avanti per ricucire il rapporto dopo la mancata cessione del numero 9, che però ad ora resta senza fascia da capitano. In ogni caso, anche questo sarà elemento di confronto tra i due, ma già il rientro in gruppo di stamattina potrebbe portare anche a una chance per Edin Dzeko contro la Juventus sabato. Sarebbe l’ennesimo step importante per la tregua chiesta a gran voce anche dai tifosi con uno striscione. Intanto si va verso la convocazione per l’Allianz.