Roma, l’appello degli ultras a Dzeko e Fonseca: “Combattete uniti per la maglia” – FOTO

Tutti uniti per il bene della Roma. A chiederlo sono i tifosi giallorossi che hanno esposto uno striscione apparso davanti lo Stadio Olimpico in cui esortano Dzeko e Fonseca a seppellire l’ascia di guerra: “Ora combattete uniti per la maglia“. Un messaggio chiaro firmato dal gruppo Roma, che ha l’obiettivo di ricompattare tecnico e capitano per la corsa alla qualificazione alla Champions League che ormai manca da due anni. Dzeko e Fonseca hanno avuto una forte lite nel post partita di Roma-Spezia di Coppa Italia, match che ha decretato l’esclusione dalla competizione dei giallorossi.

Una discussione che ha riaperto una ferita mai sanata dall’esclusione dall’Europa League dello scorso anno, in cui il bosniaco ha sottolineato alcune lacune del portoghese. Edin è stato escluso dai convocati nelle due successive partite di Serie A contro Spezia e Verona, anche se ufficialmente la società ha fatto sapere che la motivazione è legata a un infortunio. L’attaccante è stato sempre presente in tribuna, ieri a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro la squadra di Juric ha colto l’occasione per dare il benvenuto a Reynolds ed El Shaarawy, dispensando sorrisi ed esultando poi ai gol dei compagni. Ora gli ultras chiedono a lui e all’allenatore di venirsi incontro. Solo per amore della Roma.