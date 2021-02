Trigoria, Dzeko torna ad allenarsi in gruppo

La Roma inizia la preparazione per il big match contro la Juventus, in programma sabato prossimo alle 18. Dopo la vittoria con il Verona, Fonseca ha concesso un giorno di riposo ai suoi, che quindi si sono ritrovati oggi all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini. Si è allenato assieme ai compagni Edin Dzeko, di nuovo in gruppo dopo gli allenamenti individuali degli scorsi giorni.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Pedro: fastidio muscolare, da valutare per la Juventus

Stephan El Shaarawy: ritardo di condizione, da valutare per la Juventus

Chris Smalling: fastidio al flessore della gamba sinistra, da valutare per la Juventus

CRONACA ALLENAMENTO

Squadra divisa in due gruppi nel primo allenamento post Verona: chi ha giocato su un campo, chi non giocato sull’altro. Dzeko si è allenato in gruppo, con gli altri compagni che non hanno giocato. Individuale per El Shaarawy e Pedro, terapie per Smalling.

PROBABILE FORMAZIONE

Qualche dubbio di formazione per Fonseca, che già tra i pali è chiamato a risolvere il ballottaggio tra Pau Lopez e Mirante, finalmente recuperato. In difesa molto dipenderà dalle condizioni di Smalling: se l’inglese non ce la dovesse fare, Kumbulla è pronto a prendere il suo posto accanto a Mancini e Ibanez. Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, a centrocampo possibile l’impiego di Cristante, con Veretout vicino a lui e Villar spostato poco più avanti, in sostituzione dello squalificato Pellegrini. L’altro trequartista sarà Mkhitaryan. Mayoral verso la conferma dal 1′, ma anche Dzeko, tornato in gruppo, si candida per una maglia da titolare.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Spinazzola; Villar, Mkhitaryan; Mayoral.